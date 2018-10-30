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رياضة

الخولي: مصدوم من تصرفات التوأم مع المصري.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
محمد الخولي
محمد الخولي
محمد رشاد
أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنه مصدوم من تصرف الثنائي حسام وإبراهيم حسن ورحيلهما عن الفريق بهذا الشكل.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محدش بيكسب على طول أو بيخسر على طول، لكنني صُدمت من الموقف نفسه، متابعا: "إلى ما بعد التمرين امبارح كنت موجود مع الجهاز الفني، وعرضت عليهم الوضع بالكامل، وأننا عرضنا تبديل مباراتنا مع الإسماعيلي؛ لتصبح مباراة الإسماعيلي في الدور الأول".

واضاف: "كنا في انتظار موافقة عامر حسين، واخطرت حسام وابراهيم بهذا الأمر؛ لمعرفة أخر التطورات، ولكن ما قاما به أصابني بالصدمة".
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