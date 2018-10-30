الخولي عن رحيل التوأم: النادي المصري لن يقف على أحد

علق محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، على رحيل حسام حسن المدير الفني للفريق الأخضر، وتوليه تدريب فريق بيراميدز.



وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علاقتنا مميزة بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، لكن المصري لن يقف على أي شخص مهما كان".



وتابع: "المصري لو بيقف على حد؛ كان وقف بعد سيد متولي، وكامل أبو علي".