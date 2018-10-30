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برلمان

زعيم الأغلبية في البرلمان يدين التفجير الإرهابي بتونس

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:20 ص
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
أمينة الدسوقي
استنكر زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبى، الحادث الإرهابى الذى وقع في تونس، وأسفر عن سقوط 10 جرحى؛ إثر تفجير سيدة لنفسها في دورية للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة.

واكد القصبى في بيان له، ان الارهاب لاوطن ولادين له لذلك يجب على العالم جميعا التكاتف لدحره والقضاء عليه ووقف بث الافكار المتطرفة التى تستهدف انسانيتنا، ولذلك على المجتمع الدولى مهام كثيره من اجل معالجة ومكافحة الارهاب بالتنمية والقضاء على بذور تلك الفتنة والتى من الممكن ان تطال الجميع.

وتمنى رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا قدرة دولة تونس الشقيقة على القضاء على الارهاب.
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