المصري للتوأم عن أزمة الملعب: عاوزين إيه أكتر من كده نعمله.. فيديو

تعجب محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري، من تصريحات التوأم حسام وإبراهيم حسن، بأن مجلس الإدارة لم يساند الجهاز الفني في الأزمة الأخيرة الخاصة بالملعب.



وقال الخولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مجلس ادارة النادي اتخذ قرارت عديدة منها اللجوء للفيفا واللجنة الأولمبية ومركز التسوية والنيابة وحصلنا على موافقة النيابة للعب على ملعب المصري".



وتابع: "اتخذنا أيضًا قرارًا بعدم اللعب إلا على ملعب المصري، هل كل الكلام ده معناه إن مفيش مساندة؟، كل اللي اتعمل ده ويتقال مش بنساند؟".



وأضاف الخولي: "مستحيل أن يشكك فينا الثنائي، عاوزين ايه اكتر من كدة نعمله؟، ليه بتيجوا على مجلس الادارة؟".