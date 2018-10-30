رئيس جامعة العريش: نسعى للنهوض بالمجتمع السيناوي خدميا

أكد الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، أن هناك حرصا من الجامعة، بالتعاون مع مديريات الخدمات وجميع الجهات العاملة على أرض المحافظة؛ بهدف النهوض بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات فى كافة القطاعات.



وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريتى التربية والتعليم والصحة وبعض الجهات داخل وخارج المحافظة بشأن تقديم الخدمات الاجتماعية، وجار توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع جهات أخرى لخدمة مجالات التنمية على أرض سيناء.



وقال ان أهمية البروتوكول الموقع مع الشباب والرياضة؛ يأتي انطلاقا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى ، وأنه سيتم بدء تنفيذ البروتوكول معها فى صورة دورات تدريبية ومحاضرات مجانية للشباب، حيث يتم البدء بطلاب السنوات النهائية فى كليات الجامعة لحين التعميم على باقى الطلاب بعد التقييم، مشيرا الى أن أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة الى جانب الخبراء المختصين، هم من سيقومون على التدريب والقاء المحاضرات.