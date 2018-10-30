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أخبار البلد

‎وزيرة البيئة تتابع حريق مقلب العبور العشوائي.. والسيطرة عليه بنسبة 70%

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
حنان توفيق
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجراءات التعامل مع حريق مقلب العبور، الذي يقع في الطريق الواصل بين جمعية عرابي ومدينة العبور، حيث جرت السيطرة على النيران بنسبة 70%، وتوجد حاليا بالموقع 13 سيارة قلاب، و10 لوادر، دفع بها جهاز مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للتعامل مع الوضع، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية.

‎وجاء تحرك الوزارة؛ استجابة لشكاوى الأهالي التي وردت لإدارة خدمة المواطنين بها، حيث تم تكليف مسئولي الملف من قبل الوزيرة بالتعامل ، وغرفة العمليات بمتابعة الوضع لحظة بلحظة.

وبذل جهاز مدينة العبور الجديد برئاسة المهندس وائل سمير، وقوات الحماية المدنية كل الجهد للسيطرة علي الحريق، ومتابعة الوضع بالمقلب العشوائي الذي يوجد به مخلفات بارتفاع 12 مترا، والموقع كان عبارة عن "خور منخفض" عن سطح الأرض بحوالى 42 مترا، وتم استغلاله للتخلص من المخلفات.
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