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محافظات

ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 557 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة جرى فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر عن إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات "حشيش، بانجو، أفيون، أقراص".

كما تم ضبط 2 مركبة توك توك و دراجة بخارية وسيارة وتروسيكل بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 122 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 68 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 78 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة.
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