مدرب الرجاء: الإسماعيلي كان الأفضل.. والتعادل السلبي نتيجة إيجابية لنا

قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق للرجاء المغربي، إن النادي الإسماعيلى كان الأفضل خلال لقاء الذهاب في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال، مشيرا إلى أن فريقه رغم ذلك نجح فى تحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل السلبي على استاد الإسماعيلية.



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 11 ديسمبر المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



وأضاف جاريدو خلال المؤتمر الصحفى:"الإسماعيلى كان الأفضل فى الشوط الأول ونجحنا بإعادة التوازن واتخاذ زمام المبادرة بالشوط الثانى بعد إجراء عدة تبديلات".



وواصل :"اعتقد أن جماهير الفريقين ليس عليها أن تغضب بعد الاداء المميز الذي قدمه اللاعبين على أرض الملعب وسط حضور الالاف من المشجعين".



وأنهى مدرب الرجاء حديثه قائلا :"راضٍ عن الأداء رغم الاجهاد الذى يواجه لاعبى الفريق، وسأخطط لحسم التأهل في الدار البيضاء”.