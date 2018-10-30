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ثقافة

مراحل تطور فن النحت عبر العصور القديمة في دورة بالآثار

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أعلنت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية بالتعاون مع إدارة التربية المتحفية والوعي الأثري بمنطقة آثار مارينا،عن بدء دورة تدريبية عن "دراسات في مراحل تطور فن النحت عبر العصور القديمة"

الفعالية تقام تحت إشراف الدكتور أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية ومنطقة آثار مارينا،وذلك بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية في الفترة من 1 / 11 حتى 20 / 12،بواقع محاضرة أسبوعيا الخميس من كل أسبوع الساعة 11 صباحا.

وستتم خلالها دراسة فن النحت للبورترية وتشريح الجسم، والنحت في مصر القديمة، والنحت اليوناني، الهلينستي، الروماني والبيزنطي، بالإضافة إلى النحت في شمال أفريقيا فضلا عن دراسة النحت في بلاد الشام والشرق الأدنى، وذلك على أيدي أساتذة متخصصين من كلية الفنون الجميلة والآثار.

كما ستخلل الدورة التدريبية بعض التدريبات العملية من خلال الزيارت لبعض المتاحف،بالإضافة إلى ورشة عملية لعمل بعض النماذج النحتية على أيدي أحد النحاتين المتخصصين.

والفئة المستهدفة من سن 16 سنة ولدارسي الآثار والإرشاد السياحي والفنون الجميلة التاريخ والتراث بصفة عامة، ومن لديه الرغبة في التعرف على فن النحت.
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