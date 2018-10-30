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التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال أحمد صابر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الفترة القادمة ستشهد وجود فصول تقوية لطلاب المدارس تبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي، لافتا إلى أن هذه الفصول يسمح فيها بالاستعانة بمعلمين من خارج المدرسة.

وأضاف متحدث التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي cbc" الإثنين، أن هذه الفصول ستكون بداية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.. قائلا: "مش هنسمع تاني عن مصطلحات ملك الفيزياء وعبقري الكيمياء"وسيكون هناك قانون لتجريم الدروس الخصوصية قريبا.

وتابع، أن فصول التقوية ستحصل على مبالغ أقل بكثير من مبالغ الدروس الخصوصية وسيكون للمعلم والوزارة نسبة منها.
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