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رياضة

تعرف على موعد قرعة الدوري الليبي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
حسن العمدة
حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعدًا جديدًا لسحب قرعة الدوري الليبي الممتاز.

واختارت اللجنة، الواحدة مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لسحب قرعة موسم "2018-2019".

كان من المقرر سحب القرعة مساء اليوم الإثنين، لكن تم تأجيل الموعد، بحسب الاتحاد الليبي، لاستكمال بعض الترتيبات الخاصة، وملف جاهزية الملاعب من عدمها، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بانطلاق المسابقة.
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