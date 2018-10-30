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أخبار البلد

بالأسماء.. علام وجمعة والفقي وهاشم والعبد أبرز أمناء أكاديمية الأوقاف

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أ ش أ
أكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها.

وأضاف المصدر أن إنشاء الأكاديمية يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات بما يؤهلهم للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته ومواجهة التحديات المعاصرة ، إضافة إلى تنفيذ دورات وبرامج إعداد المدربين المؤهلين من داخل مصر وخارجها في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير وحمل لواء الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

وأكد المصدر أن مجلس أمناء الأكاديمية يضم نخبة وطنية من كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين في التخصصات المختلفة ، حيث يضم مجلس الأمناء كلا من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة رئيسا لمجلس الأمناء وعضوية كل من فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق ، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، والدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق ، والدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، والدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ، والدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر الأسبق ، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق.
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