ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شروط كونتي السبب الرئيسي في فشل المفاوضات مع ريال مدريد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:10 ص
كونتي
كونتي
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية إسبانية، امس الإثنين، أسباب فشل المفاوضات مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، لخلافة جولين لوبيتيجي لتدريب ريال مدريد.

وأعلنت إدارة الملكي، في بيان رسمي، إقالة لوبيتيجي من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرا، واحتلاله المركز الـ9 في الليجا برصيد 14 نقطة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كونتي طلب التعاقد مع مدافع، ليطبق طريقته بوجود 3 لاعبين في خط الدفاع.

وأضافت: "كونتي طلب أيضا التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتدعيم التشكيلة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة ترى أنه من الصعب حاليا توفير متطلبات كونتي، وبالتالي أصبح التعاقد معه أمرا مُعقدا.

وأسندت إدارة الميرنجي، المسؤولية الفنية للفريق إلى مدرب "كاستيا"، سانتياجو سولاري، الذي سيقود الفريق بداية من اليوم الثلاثاء.
loading...

ترشيحاتنا

مدرب الرجاء: الإسماعيلي كان الأفضل.. والتعادل السلبي نتيجة إيجابية لنا

السبكي يتعاقد مع حسن الرداد على فيلم سينمائي جديد

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيوزيلندا

فضيحة جديدة للدوحة.. اختطاف المعارض خالد الهيل فى لندن وتميم المتهم الأول

أفلام الرعب تتسبب في إجهاض امرأة ووفاة رجل

الجرام مقابل 20 مليون جنيه.. سر الهوس بـ الزئبق الأحمر وعلاقته بالجن

أحمد ناجي: هذا هو عيب جنش الوحيد

الوزراء: معظم المشروعات توقفت عن العمل بعد تحرير سعر الصرف

حسام حسن يكشف أسباب استقالته من المصرى.. ويؤكد: لم أوقع لـ بيراميدز

شروط كونتي السبب الرئيسي في فشل المفاوضات مع ريال مدريد

رئيس الوزراء: يوجد وظائف بـ4 آلاف جنيه ولا تجد من يشغلها

مصادر لـ صدى البلد: حكام النهائي الإفريقي يتدربون على Var في 6 أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟