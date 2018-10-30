شروط كونتي السبب الرئيسي في فشل المفاوضات مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، امس الإثنين، أسباب فشل المفاوضات مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، لخلافة جولين لوبيتيجي لتدريب ريال مدريد.



وأعلنت إدارة الملكي، في بيان رسمي، إقالة لوبيتيجي من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرا، واحتلاله المركز الـ9 في الليجا برصيد 14 نقطة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كونتي طلب التعاقد مع مدافع، ليطبق طريقته بوجود 3 لاعبين في خط الدفاع.



وأضافت: "كونتي طلب أيضا التعاقد مع مهاجم صريح مميز لتدعيم التشكيلة".



وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة ترى أنه من الصعب حاليا توفير متطلبات كونتي، وبالتالي أصبح التعاقد معه أمرا مُعقدا.



وأسندت إدارة الميرنجي، المسؤولية الفنية للفريق إلى مدرب "كاستيا"، سانتياجو سولاري، الذي سيقود الفريق بداية من اليوم الثلاثاء.