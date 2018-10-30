رسالة قوية غير مباشرة من رونالدو إلى ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

تعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة، أمام منافسه التقليدي برشلونة، بـ5 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، بمنافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



خماسية برشلونة في مرمى الفريق الملكي، جاءت وسط غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق والمنضم في الصيف إلى يوفنتوس.



ومع الهزيمة التاريخية، خرجت بعض التقارير الصحفية لتشدد على أن ريال مدريد افتقد لخدمات الدون البرتغالي، مشيرا إلى أن وجوده كان سيغير من شكل ونتيجة المباراة.



ونشر رونالدو، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة، يظهر فيها "منظار"، مُرفقة بعبارة "أين CR7؟"؛ وهو الاختصار المعروف لاسمه مقرونا بالرقم 7.



الصورة نشرها رونالدو، بعد التصريحات التي نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" وأكد فيها أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هو السبب وراء رحيله، مشيرًا إلى أنه لم يعد يعتبره لاعبا لا غنى عنه، وأن العلاقة بينهما أصبحت فاترة.