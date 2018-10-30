كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام



ظهرت الفنانة الجميلة كارمن سليمان في أحدث صورة لها قامت بنشرها علی الإنستجرام بملابس كاجول انيقة وجذابة للغاية، وقد تناسبت معها بشكل كبير.



وقد ارتدت كارمن ملابس كاجول فقد اختارت ارتداء بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وعليه قميص باللون الكحلي، والمزود ببعض الاكسسورات من منطقة الصدر.



وقد اختارت ترك شعرها منسدلا بشكل رقيق يتناسب مع إطلالتها، بالإضاف إلی اختيارها مكياجا رقيقا وغير متكلفة، فقد ابرزت عينيها بشكل جميل، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.



وقد اخترت كارمن ارتداء بعض الاكسسورات البسيطة والتي أكملت من اناقتها فقد ارتدت ساعة باللون الذهبي، مع شنطة باللون البيج، ومعهم كوتشي باللون الابيض.



وإليكم الصور التي تفاصيل إطلالتها وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها..