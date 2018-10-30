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رياضة

أحمد ناجي: هاني أبو ريدة أكثر الداعمين لي .. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:21 ص
أحمد ناجي
أحمد ناجي
محمد رشاد
أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أنه إنسان متوكل وليس متواكلا، ويحاول العمل بشكل جيد، والرزق من عند ربنا.

وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يوجد العديد من الأشخاص الذين قدرواعملي، وبشكرهم جدًا".

وأضاف: "هاني أبو ريده أكثر الداعمين لي، لأن يده كانت دائمًا معنا ".
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