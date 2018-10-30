أحمد ناجي: هاني أبو ريدة أكثر الداعمين لي .. فيديو

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أنه إنسان متوكل وليس متواكلا، ويحاول العمل بشكل جيد، والرزق من عند ربنا.



وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يوجد العديد من الأشخاص الذين قدرواعملي، وبشكرهم جدًا".



وأضاف: "هاني أبو ريده أكثر الداعمين لي، لأن يده كانت دائمًا معنا ".