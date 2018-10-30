إنتر ميلان يستعيد ذكريات خارج أرضه

اكتسح إنتر ميلان مضيفه لاتسيو، امس الاثنين، بثلاثية دون رد، على ملعب الأوليمبيكو، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.



وبهذا الفوز، وصل إنتر ميلان للانتصار رقم 4 على التوالي، خارج أرضه في الكالتشيو، لأول مرة منذ نوفمبر عام 2012، وفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.



وارتفع رصيد إنتر بهذا الفوز، إلى 22 نقطة، ليخطف المركز الثاني من نابولي، بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 18 نقطة، بالمركز الرابع.