أحمد ناجي: طاقم أجيري محترف جدًا.. وطموحه أكبر من المونديال.. فيديو

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن جهاز المكسيكي خافيير أجيري محترف جدًا، وهم يستخدمون التكنولوجيا ويعملون بنظام.
وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الطموح مشروع لكل جهاز، لكن يجب أن يكون هناك أدوات، ونسعى لتكون لدينا تلك الأدوات.
وأضاف: "عملت مع 30 مدربا عالميًا ومحليًا، وأعرف الطاقم القوي من عدمه، وجهاز أجيري طموحه أكبر من الوصول للمونديال".
وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الطموح مشروع لكل جهاز، لكن يجب أن يكون هناك أدوات، ونسعى لتكون لدينا تلك الأدوات.
وأضاف: "عملت مع 30 مدربا عالميًا ومحليًا، وأعرف الطاقم القوي من عدمه، وجهاز أجيري طموحه أكبر من الوصول للمونديال".