أحمد ناجي: طاقم أجيري محترف جدًا.. وطموحه أكبر من المونديال.. فيديو

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن جهاز المكسيكي خافيير أجيري محترف جدًا، وهم يستخدمون التكنولوجيا ويعملون بنظام.



وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الطموح مشروع لكل جهاز، لكن يجب أن يكون هناك أدوات، ونسعى لتكون لدينا تلك الأدوات.



وأضاف: "عملت مع 30 مدربا عالميًا ومحليًا، وأعرف الطاقم القوي من عدمه، وجهاز أجيري طموحه أكبر من الوصول للمونديال".