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رياضة

أحمد ناجي: طاقم أجيري محترف جدًا.. وطموحه أكبر من المونديال.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب منتخب مصر الأول لكرة القدم
محمد رشاد
أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن جهاز المكسيكي خافيير أجيري محترف جدًا، وهم يستخدمون التكنولوجيا ويعملون بنظام.

وأكمل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الطموح مشروع لكل جهاز، لكن يجب أن يكون هناك أدوات، ونسعى لتكون لدينا تلك الأدوات.

وأضاف: "عملت مع 30 مدربا عالميًا ومحليًا، وأعرف الطاقم القوي من عدمه، وجهاز أجيري طموحه أكبر من الوصول للمونديال".
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