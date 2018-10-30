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رياضة

احمد ناجي: كوبر نجح مع منتخب مصر بنسبة 100%.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:07 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق حقق اهدافه بالكامل مع الفريق.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " كوبر حقق اهدافه بالاستراتيجية الخاصة به والتي يرى أنه سيفوز بها".

متابعًأ "هناك مثل يقول اللي تكسب به العب به، هو مؤمن بهذا المبدأ ونجح به في 100% من المهمات والأهداف المطلوبة منه مع مصر".

وأختتم ناجي تصريحاته "كان هناك توجيه للرأي العام اننا هنروح ناخد كأس العالم".
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