احمد ناجي: الحضري هو المثل الأعلى لبوفون وليس العكس.. فيديو

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي هو المثل الأعلى لبوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان وليس العكس.



وأضاف ناجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الحضري كان دائمًا يقول أن بوفون هو مثله الأعلى ، لكن في رأيي أن عصام الحضري هو المثل الأعلى لبوفون، فهو أسطورة كبيرة".



وأكد : الحضري معجزة كروية لن تتكرر بكل المقاييس فاللاعب يؤدي بكل قوة وشراسة وجهد وفير فى مثل هذا السن الكبير ، لابد أن يكون اسطورة لن تتكرر فى عالم كرة القدم".