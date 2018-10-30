ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ناجي يشيد بأحمد عادل عبد المنعم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
محمد رشاد
قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، إن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة في حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

وأضاف ناجي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أحمد عادل عبد المنعم اداني انطباع كويس جدًا بعد المستوى الذي يظهر به في بطولة الدوري حاليًا".

متابعًا "مستواه ليس مفاجئا لي، انا اللي مربيه في النادي الأهلي، لكنه ظهر بشكل جيد بعد ان تحمل مسئولية الفريق".
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يعد ضربة اقتصادية جديدة للصين

كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن مدى الحياة في قضية اغتصاب

شاهد.. طفلة أيرلندية تتقمص شخصية محمد صلاح في عيد الهالوين

رئيس الوزراء: يوجد وظائف بـ4 آلاف جنيه ولا تجد من يشغلها

احمد ناجي: ما حدث مع محمد عواد خطأ مني وقلت له انت اتظلمت .. فيديو

ريال مدريد يطيح بـ لوبيتيجي ويعين مدربا مؤقتا بعد خماسية برشلونة

قنصلية الرياض تعلق على مقتل فتاتين سعوديتين فى نهر هدسون بالولايات المتحدة

أحمد ناجي يكشف رأيه في مستوى جنش مع الزمالك

كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام

الجرام مقابل 20 مليون جنيه.. سر الهوس بـ الزئبق الأحمر وعلاقته بالجن

ابنة عمرو دياب تلتقي دينا الشربيني في مطعم بلندن.. شاهد

شاهد.. أصغر داعية إسلامى فى العالم يلقي خطبة بكل اللغات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟