ناجي يشيد بأحمد عادل عبد المنعم

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، إن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة في حسابات الجهاز الفني للفراعنة.



وأضاف ناجي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أحمد عادل عبد المنعم اداني انطباع كويس جدًا بعد المستوى الذي يظهر به في بطولة الدوري حاليًا".



متابعًا "مستواه ليس مفاجئا لي، انا اللي مربيه في النادي الأهلي، لكنه ظهر بشكل جيد بعد ان تحمل مسئولية الفريق".