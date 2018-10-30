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شعبة الصيادلة: الأرباح السنوية للأدوية الفاسدة تتجاوز 1.2 مليار جنيه

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد الدكتور حاتم بدوي، سكرتير شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، أن حجم أرباح سوق الدواء في مصر، تتخطى الـ60 مليار جنيه سنويا، منهم مليار و200 مليون جنيه، أدوية منتهية الصلاحية.

وقال بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن شركات الأدوية تتعنت في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ليتكبد الصيدلي والمواطن هذه الخسائر.

وتابع: «أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لا تحل إلا إذا تدخلت الدولة ممثلة في وزارة الصحة، واستصدرت قرارا بإجبار الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات».

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