ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. شباب بورسعيد تنظم جولة لوفود 12 دولة عربية وأفريقية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برنامجا وجولة تفقدية لأعضاء 12 وفدا من دول عربية وأفريقية- الذين وصلوا إليها، مساء أمس الإثنين- بكل من بورسعيد وبورفؤاد؛ ليتعرفوا من خلالها على أهم المعالم السياحية والتنموية بالمحافظة صباح اليوم الثلاثاء.

واستقبلت محافظة بورسعيد، مساء مس، أعضاء تلك الوفود، من المشاركين في برنامج "سفينة السلام"؛ الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 24 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل، ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي، تحت شعار "حلم واحد..هدف واحد".

وكان الدكتور علي أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات مديرية الشباب، في استقبال أعضاء الوفد.

وأفاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بأن السفينة ضمت وفود الشباب العربي لـ12 دولة وهي: "فلسطين- جيبوتي- سلطنة عمان- جزر القمر- الجزائر- تونس- اليمن- الأردن- موريتانيا- الصومال- السودان ومصر".
loading...

ترشيحاتنا

ضبط أدمن صفحة على فيسبوك يحرض الطلاب على جرح أنفسهم بالأمواس

طريقة طبيعية تغسل الكبد من السموم لمدة 10 أيام

أب بلا قلب.. ابنته كشفت خيانة زوجته الثانية فربطها 10 أيام دون طعام حتى الموت

الجارديان تفضح الدوحة.. حلم العمل بالخليج يصبح كابوسا عندما تصل قطر

تعليق مؤثر من رمضان صبحي عقب تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

الإفراج عن البريطاني المتهم بالتجسس في الإمارات

الجرام مقابل 20 مليون جنيه.. سر الهوس بـ الزئبق الأحمر وعلاقته بالجن

حمد مديرا للمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

الأهلي يبدي تخوفه من طاقم تحكيم النهائي الإفريقي

لأول مرة.. إبراهيم نصر يكشف مفاجأة عن مشهد موته في شمس الزناتى

احتراق منزلين يحويان كميات كبيرة من قش الأرز في الشرقية

مصطفى ثابت: يجب مواجهة الشائعات يوميا للحد من خطورتها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو
هاني عازر: ألمانيا تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟