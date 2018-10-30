اليوم.. شباب بورسعيد تنظم جولة لوفود 12 دولة عربية وأفريقية

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برنامجا وجولة تفقدية لأعضاء 12 وفدا من دول عربية وأفريقية- الذين وصلوا إليها، مساء أمس الإثنين- بكل من بورسعيد وبورفؤاد؛ ليتعرفوا من خلالها على أهم المعالم السياحية والتنموية بالمحافظة صباح اليوم الثلاثاء.



واستقبلت محافظة بورسعيد، مساء مس، أعضاء تلك الوفود، من المشاركين في برنامج "سفينة السلام"؛ الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 24 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل، ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي، تحت شعار "حلم واحد..هدف واحد".



وكان الدكتور علي أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب، وعدد من قيادات مديرية الشباب، في استقبال أعضاء الوفد.



وأفاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بأن السفينة ضمت وفود الشباب العربي لـ12 دولة وهي: "فلسطين- جيبوتي- سلطنة عمان- جزر القمر- الجزائر- تونس- اليمن- الأردن- موريتانيا- الصومال- السودان ومصر".