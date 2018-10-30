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المشجع الكفيف :الزمالك هو حياتي واكتر حاجة كسبتها حب الناس واللاعبين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف
حسام الحارتي
كشف محمد عبد اللطيف ، المشجع الكفيف لنادي الزمالك ، سبب حبه وانتمائه الشديدة للقلعة البيضاء قائلا: " الزمالك هو حياتي ".

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات اثناء لقائة ببرنامج " مساء دي سي " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، أنه يقوم بحضور جميع لقاءات نادي الزمالك في أي مكان سواء داخل محافظة الإسكندرية التي ينتمي اليها او خارجه ، مضيفا أنه يسعى جاهدا من أجل السفر معاهم خارج مصر ، لتحفيزهم وتشجيعهم .

وعن سبب تنقلاته من مكان إلى آخر بالرغم من إعاقته قال " احساس بالمسؤلية تجاه الفريق ، وأكتر حاجة كسبتها حب الناس واللاعبين لي " .
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