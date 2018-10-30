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محافظات

أبوريدة يؤكد دعمه الكامل لأندية سيناء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:07 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد المهندس هانى ابو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، دعمه الكامل والمستمر لفرق واندية شمال سيناء المشاركة فى مختلف مسابقات اتحاد كرة القدم، معلنا عن تقديم دعم مالى مناسب خلال الايام القليلة القادمة لتلك الأندية.

جاء ذلك اثناء اجتماع ابو ريدة مع فرق شمال سيناء والذى تم فى احد فنادق السادس من اكتوبر على هامش الانتخابات التكميلية لاتحاد كرة القدم .

واشار رئيس اتحاد كرة القدم إلى أنه يجب على الاتحاد ان ينظر للاندية السيناوية نظرة مختلفة خاصة ان الظروف التى تمر بها فى الوقت الراهن تحتاج من الجميع ان ينظر للرياضة فى سيناء كبعد أمن قومى ، وان يتم دراسة كيفية خلق مسابقات محترمة تمكن الاندية السيناوية من ممارسة اللعبة الشعبية بعيدا عن مسألة الصعود والهبوط.
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