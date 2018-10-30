وكيل تعليم أسوان يستقبل المتأهلين لتصفيات مسابقتي فني مبتكر ونواة.. صور

استقبل الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، طلاب التعليم الفني المبتكرين، أصحاب المشروعات الفائزة والمتأهلين للتصفيات النهائية بمسابقتي "فنى مبتكر ونواة"، حيث من المقرر أن تكون تصفيات المسابقة الأولى غدا الأربعاء، 31 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بينما الثانية ستكون فى منتصف نوفمبر المقبل بمحافظة الأقصر.



جاء اللقاء؛ إيمانًا من "الفيومي" بأن التعليم الفنى هو قاطرة مصر الأساسية نحو التقدم والتنمية خاصة، وأن الدولة تولى اهتماما كبيرا به خلال الفترة الحالية لتأهيل الطلاب لسوق العمل .



يذكر أن المشروعات الخمسة الفائزة والمتأهلة هى "كولدير يعمل بالطاقة الشمسية" و"سخان خزان مزود بشمعة كهربية" و"زراعة الأسطح لمدرسة" محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة ، و"حذاء التوفير" لمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الصناعية بنات، و"إعادة تدوير مخلفات الدوم" لمدرسة الفندقية المتقدمة .



كما استقبل الفيومى مديرى مدارس الطلاب أصحاب المشروعات الفائزة، ومشرفيهم، بحضور مدير عام التعليم الفنى ومدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل ، فضلًا عن مدير إدارة التعليم المزدوج ومدير إدارة التجهيزات والمعدات.