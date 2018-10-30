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رياضة

احمد ناجي: ما حدث مع محمد عواد خطأ مني وقلت له انت اتظلمت .. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:44 ص
محمد عواد
محمد عواد
محمد رشاد
أكد احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أنه اعترف لمحمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي بتعرضه للظلم في اختياراته لقائمة مصر في كأس العالم روسيا 2018.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قلت لمحمد عواد انه اتظلم في كأس العالم بعد استبعاده من القائمة".

متابعًا "قلت له ان وضع المنتخب يحكمنا في القرارات بناء على المواصفات، التي نرغب في تواجدها معنا في روسيا.. ما حدث لمحمد عواد في مباراة اليونان كان بسبب خطأ مني، لم يقدم مستواه المميز بسبب تأثره بالسوشيال ميديا ولم اتمكن من تهيئته جيدًا وابعاده عن هذه الاجواء بالشكل الأمثل".
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