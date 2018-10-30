ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزارة الأوقاف: تحديث ملفات المستفيدين من مساعدات البر قبل نهاية 2018

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ ش أ
قررت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتحديث جميع ملفات المستفيدين من الإعانات والمساعدات المالية والعينية التي تصرف بمعرفة إدارات البر بالوزارة على مستوى الجمهورية قبل ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وقال عبد الحكيم بهجت رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف بديوان عام وزارة الأوقاف ، فى بيان، إن هذا التحديث يأتى حرصا من الوزارة على تحري أقصى درجات الدقة في وصول الإعانات والمساعدات المالية أو العينية إلى مستحقيها.

وأضاف أن ذلك سيتم بالتعاون بين ديوان عام وزارة الأوقاف ومديري المديريات الإقليمية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي.
loading...

ترشيحاتنا

ابنة عمرو دياب تلتقي دينا الشربيني في مطعم بلندن.. شاهد

قلب ميت.. أم تعذب طفلتها في عمر العامين من أجل عيون زوجها

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا نعلم مكان هروبه

احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة

التموين: الإعلان عن شروط البقاء في الدعم خلال النصف الثاني من 2019/18

حسن المستكاوى يرد على ادعاءات رئاسة سعد زغلول للأهلى

المتهمة بقتل زوجها بالعبور: قعدت أحشش مع عشيقي بعد ما قتلناه

زعيم الأغلبية في البرلمان يدين التفجير الإرهابي بتونس

الإفراج عن البريطاني المتهم بالتجسس في الإمارات

أول سيدة قد تشغل منصب سفيرة إسرائيل الجديدة في مصر.. تعرف عليها

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

لأول مرة.. إبراهيم نصر يكشف مفاجأة عن مشهد موته في شمس الزناتى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟