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محافظات

إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي أول المحلة للنيابة العامة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:35 ص
محافظ الغربية اللواء
محافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد
أ ش أ
قرر اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إحالة جميع مسئولي الإدارة الهندسية بحي أول المحلة الكبرى، إلى النيابة العامة؛ لتقاعسهم في تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة على مستوى المناطق السكنية بالحي.

وأضاف المحافظ، أن هناك أكثر من 200 قرار إزالة لم يتم تنفيذها حتي الآن.

وأكد أنه تم تنفيذ 600 قرار إزالة في المهد على مستوي المحافظة، مشددًا على محاسبة أي مسئول متقاعس في عمله.
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