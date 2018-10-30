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نادر سعد يكشف جهود الحكومة لمواجهة جشع التجار وحل أزمة غلاء الأسعار

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:07 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فوجئ بتوقف الأعمال بمعهد الأورام بمحافظة الشرقية خلال جولته بالمحافظة، مؤكدا أنه قرر على الفور صرف التعويضات من أجل استكمال البناء.

أضاف "سعد" في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سى بى سي " ، أن الدولة تضرب بيد من حديد لكل من يحاول ضرب السلع والإضرار بحياة ومصالح المواطنين.

وعن سبب تغيير مسار جولة مدبولي، أضاف أنه قام بزيارة إحدى المدارس الزراعية، والتي تفاجأ بها الجميع واتخذت نموذجا للتعليم الفني لإنتاج 1500 كيلو من الألبان يوميا، بالإضافة الى تحقيقها " 3.7 " مليون جنيه سنويا إجمالي دخل تلك المدرسة الزراعية .

وشدد أن رئيس مجلس الوزراء ، ابدى اعجابه الشديد بتلك المدرسة، وطالب وزير الزراعة باتخاذها نموذجا للتعليم الفني، الزراعي داخل الدولة.

وفيما يتعلق بأزمة أسعار البطاطس نوه إلى أن رسالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كانت شديدة اللهجة بعدم احتكار السلع من جانب التجار.

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