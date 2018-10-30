مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم مباراة مميزة أمام الرجاء المغربي

قال محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي، إن الفريق قدّم مباراة مميزة أمام فريق الرجاء، مشيرا إلى أن سوء التوفيق كان العامل الأساسي في خروج اللقاء بهذا الشكل.



وتعادل الدراويش مع الرجاء سلبيا على استاد الإسماعيلية، مساء الإثنين، فى ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.



وأضاف أبوجريشة خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء :”احترمنا المنافس، وسنحت لنا فرصة حسم اللقاء من الشوط الأول بعد أن أهدرنا فرصتين مؤكدتين عن طريق عبد الرحمن مجدى وميندوجا”.



وواصل :”بذلنا مجهودا كبيرا في الشوط الأول أثّر علينا في الشوط الثانى ولكن سنعمل على حسم الصعود خلال لقاء العودة في المغرب”.



واستكمل حديثه قائلا :”نعانى من ضغط كبير للغاية فى المباريات وهو ما يؤثر بالسلب بجانب الأخطاء التحكيمية التى كان لها دور حاسم فى هذا اللقاء”.



وأتم حديثه :”أشكر كل الجماهير التى حرصت التى تواجد بالالاف من المدرجات وعملت على تحفيز اللاعبين لكن التوفيق لم يكن حليفنا لتحقيق نتيجة تسعدهم”.