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أخبار العالم

العراق: نقف مع حكومة وشعب ‫إندونيسيا‬ في محنة حادث الطائرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
تحطم طائرة الركاب
تحطم طائرة الركاب الإندونيسية
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تعازيها لعائلات ضحايا حادثة تحطم طائرة الركاب الإندونيسية، مؤكدة وقوف العراق مع حكومة وشعب ‫إندونيسيا‬ في هذه المحنة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب - في بيان - قوله إن "وزارة الخارجية العراقية تعرب عن تعازيها لعائلات وأصدقاء ضحايا حادثة تحطم طائرة الركاب الإندونيسية التي سقطت اليوم قبالة سواحل جاوا والذي أودى بحياة 189 شخصًا".

وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة، يؤكد العراق وقوفه مع حكومة وشعب ‫إندونيسيا‬ الصديق في هذه المحنة".

وسقطت طائرة تابعة لشركة "ليون آير"، أمس، كانت تقل على متنها 189 شخصًا، هم 179 مسافرًا بالغًا وطفلًا ورضيعًا وطيارين وطاقم مضيفين مكون من 6 أفراد.

وأعلنت الطوارئ الإندونيسية أن فرق الإنقاذ نجحت في العثور على حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية للركاب، لافتة إلى أن المعلومات تشير إلى عدم وجود ناجين في هذه الكارثة الجوية.
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