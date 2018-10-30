الشيحي: كنت أمارس حياتي الطبيعية بعيدا عن الزهو المصاحب للوزارة

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إنه تعرض للابتزاز والضغط أثناء فترة عمله بالوزارة، لافتا إلى أنه لا يحب الزهو المصاحب للسلطة.





وأضاف "الشيحى" خلال لقائه ببرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، الجميع كان يعرف نزاهتى ولم اقبل قلما أثناء فترة عملي بالوزارة.





وأشار إلى أنه كان يمارس حياته الطبيعة بعيدا عن الحراسة والالتزامات، متابعا:" كنت بشتغل فى الوزارة لمدة 6 أيام، من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساء".



