ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشيحي: كنت أمارس حياتي الطبيعية بعيدا عن الزهو المصاحب للوزارة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إنه تعرض للابتزاز والضغط أثناء فترة عمله بالوزارة، لافتا إلى أنه لا يحب الزهو المصاحب للسلطة.

وأضاف "الشيحى" خلال لقائه ببرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، الجميع كان يعرف نزاهتى ولم اقبل قلما أثناء فترة عملي بالوزارة.

وأشار إلى أنه كان يمارس حياته الطبيعة بعيدا عن الحراسة والالتزامات، متابعا:" كنت بشتغل فى الوزارة لمدة 6 أيام، من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساء".

وأوضح أن الجامعات المصرية كانت تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد؛ لحل الكثير من الأزمات التي واجهتنا بعد ثورة 25 يناير.
loading...

ترشيحاتنا

الخولي: مصدوم من تصرفات التوأم مع المصري.. فيديو

فضيحة جديدة للدوحة.. اختطاف المعارض خالد الهيل فى لندن وتميم المتهم الأول

أب بلا قلب.. ابنته كشفت خيانة زوجته الثانية فربطها 10 أيام دون طعام حتى الموت

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيوزيلندا

المشجع الكفيف:الزمالك هو حياتي واكتر حاجة كسبتها حب الناس واللاعبين

التأمين الصحي يتوسع في خدمة تفتيت الحصوات بالمحافظات

وزيرة التخطيط تمثل مصر بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في بيروت

وزير البترول: الرئيس السيسى وضع خطة ترتكز على التنمية المستدامة منذ توليه مصر

شاهد.. طفلة أيرلندية تتقمص شخصية محمد صلاح في عيد الهالوين

التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة الدوري بفوز صعب علي توتنهام ..فيديو

جنة طفلة لعبت مع رئيس الوزراء تنس الطاولة.. كسبته بس خد مني كذا بونط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

كليب نساى لشرين عبد الوهاب يحقق 16 مليون مشاهد
التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟