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وزير التعليم العالي السابق: تعرضت للابتزاز عندما كنت بموقع المسؤولية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
الدكتور أشرف الشيحي
الدكتور أشرف الشيحي
حسام الحارتي
قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، إنه تولى قيادة الوزارة في ظروف صعبة للغاية، وبالتحديد أثناء فض اعتصام رابعة.

وأضاف الشيحي أثناء لقائة ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، أنه كان سعيدا للغاية لاختياره لقيادة أهم المؤسسات داخل الدولة، بالرغم من صعوبة تلك الفترة، والأزمات التي كانت تواجه الدولة خلالها.

وأوضح وزير التعليم السابق، انه تعرض لضغوط كثيرة أثناء فترة توليه الوزارة، مؤكدا أنه لم يخالف القانون بقوله: "أنا أقسمت أمام الله ، وليس أمام الرئيس؛ للحفاظ على ميثاق شرف المهنة، وسأحاسب على ذلك".
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