طقس مائل للحرارة اليوم .. والقاهرة تسجل 30 درجة



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف في أول الليل وشديد البرودة في آخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدله تنشط أحيانا شمال البلاد.



وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغري: ( القاهرة 30/17، الإسكندرية 28/18، بني سويف 30/18، شرم الشيخ 31/23، الأقصر 34/16، الوادي الجديد 33/16، حلايب 27/24).