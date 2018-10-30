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رياضة

أحمد ناجي يكشف رأيه في مستوى جنش مع الزمالك

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
احمد جنش
احمد جنش
محمد رشاد
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الاول لكرة القدم ، عن رأيه في محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ومستواه الذي يقدمه مع فريقه مؤخرًا.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جنش يقدم مستو مميزا جدًا ويسير بخطى ثابتة.

وتابع أن جنش يملك ثبات الفرق الكبيرة والمنتخبات، مشيرًا إلى أنه سعيد بمستواه مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة.
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أحمد ناجي يكشف رأيه في مستوى جنش مع الزمالك

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