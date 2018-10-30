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حوادث

ضبط 37 كيلو بانجو في الشرقية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
النقيب محمد عبدالكريم
النقيب محمد عبدالكريم معاون مباحث مركز فاقوس
محمد العيسوى
تمكن النقيب محمد عبدالكريم معاون مباحث مركز فاقوس، من ضبط كمية كبيرة من مخدر البانجو تزن ٣٧ كيلو جرام، وسيارة مسروقة.

البداية أثناء مرور إحدي السيارات، اشتبه النقيب محمد عبدالكريم في شخصين يستقلان سيارة ماركة هيونداي النترا حمراء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم ٢٢٠٧٩٦ ملاكي دقهلية، وبالكشف عن السيارة عن طريق رقم الشاسية من خلال قسم المعلومات، أفادت ان السيارة مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم ٨٣٧٠لسنة ٢٠١٣ بقسم اول ٦ اكتوبر، وبتفتيش السيارة وجد بداخلها، كمية كبيرة من مخدر البانجو تزن ٣٧ كيلو جراما.

جاء ذلك بعد مطاردة القوات الامنية للمتهمين علي طريق سامي سعد بمحافظة الشرقية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.
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