اليوم.. توزيع أجهزة طبية وشهادات أمان لغير القادرين بكفر الشيخ

يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفالية جمعية الأورمان الخيرية، والتي ستُعقد في قاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام المحافظة؛ لتوزيع أجهزة طبية وكراسي متحركة ومساعدات مالية لغير القادرين وشهادات أمان للأسر الأكثر احتياجًا.



ويحضر الاحتفال المهندس راضي أمين، سكرتير عام المحافظة، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الاحتفالية تتضمن تسليم 33 سماعة طبية ، و 7 كراسي متحركة ، و25 شهادة أمان للأسر الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة ، لافتًا إلى أنه خلال هذا الشهر سيتم مساعدة 12 عروسا يتيمة مقبلات على الزواج في إتمام زفافهن، وتسليم 24 قرضا حسنا لمشروعات تنموية.