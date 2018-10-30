ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. توزيع أجهزة طبية وشهادات أمان لغير القادرين بكفر الشيخ

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:53 ص
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
محمود زيدان
يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفالية جمعية الأورمان الخيرية، والتي ستُعقد في قاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام المحافظة؛ لتوزيع أجهزة طبية وكراسي متحركة ومساعدات مالية لغير القادرين وشهادات أمان للأسر الأكثر احتياجًا.

ويحضر الاحتفال المهندس راضي أمين، سكرتير عام المحافظة، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الاحتفالية تتضمن تسليم 33 سماعة طبية ، و 7 كراسي متحركة ، و25 شهادة أمان للأسر الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة ، لافتًا إلى أنه خلال هذا الشهر سيتم مساعدة 12 عروسا يتيمة مقبلات على الزواج في إتمام زفافهن، وتسليم 24 قرضا حسنا لمشروعات تنموية.
loading...

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تمثل مصر بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في بيروت

أحمد ناجي يعاتب هاني حتحوت على الهواء بسبب كوبر.. فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو

أفلام الرعب تتسبب في إجهاض امرأة ووفاة رجل

المشجع الكفيف:الزمالك هو حياتي واكتر حاجة كسبتها حب الناس واللاعبين

كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام

حكم صلاة من نسي قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة.. فيديو

سكرتيرة وزير بريطاني تجلس على ركبتي نائب بمجلس العموم.. فيديو

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري في سقارة .. صور

أحمد ناجي: هذا هو عيب جنش الوحيد

ضبط 700 متهم بأسوان هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

كوب من هذا المشروب يقضى على ترهلات البطن وينظفها من الغازات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

كليب نساى لشرين عبد الوهاب يحقق 16 مليون مشاهد
التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟