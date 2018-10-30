اليوم.. ندوة تثقيفية في جامعة عين شمس عن انتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم عقد ندوة تثقيفية، اليوم الثلاثاء، بمسرح الجامعة، لمندوبي الكليات؛ وذلك للتعريف والتوعية بقواعد سير انتخابات اتحاد الطلاب، واللائحة الطلابية.



وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن كل مندوب مشارك بالندوة سينقل كل المعلومات إلى كليته، والملاحظات والقواعد المقرر تطبيقها خلال الانتخابات، المحدد موعد انطلاقها الخميس المقبل، الموافق الأول من نوفمبر.



وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تم إرسال أسماء اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة- والتي يرأسها هو شخصيا- إلى كل الكليات، والصادر قرار بتشكيلها من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، متمنيا انتخاب مجلس اتحاد طلاب متعاون، ويعمل لصالح زملائه الطلاب، والحرص على خدمتهم.