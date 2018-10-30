محافظ كفرالشيخ : بيع 4 أطنان بطاطس يوميا للمواطنين ب 6.5 جنيه

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ عن إقامة شادر لبيع السلع الغذائية والخضروات أمام نادى ضباط الشرطة بمدينة كفرالشيخ بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة ومحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار.



وقال المحافظ يتم تزويد الشادر يوميا بـ 4 أطنان بطاطس وطن طماطم يوميًا ويباع فيه كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات وكيلو البطاطس بـ 6.5 جنيه بالتعاون مع مديرية أمن كفرالشيخ والتموين.



وقال المحافظ، تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، والخط الساخن 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقى استغاثات وشكاوى المواطنين والتواصل على الصفحة الرسمية "كفرالشيخ نيوز" للإبلاغ عن أماكن مخازن التجار المحتكرين أو أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.