وصفات طبيعية تغنيك عن اللجوء إلى جراحات دوالي الساق

ينتج عن الإجهاد الزائد وكثرة الوقوف لفترات طويلة؛ ظهور الدوالي بالساق، وخاصة لدى النساء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اتباع إحدى الوصفتين التي تظهر نتائجهما من أول استعمال.



وكشف موقع "هيلث" عن أفضل وصفتين لعلاج الدوالي، حيث أوضح مكوناتهما فيما يلي:



1- وصفة سائلة: تحتاج إلى "لترات من الماء ، والنعناع ، وأوراق البابونج ، والغار".. حيث تغلي هذه المكونات واتركيها تهدأ لمدة 5 دقائق.



يمكن بعد ذلك، وضع المحلول في طبق كبير حيث يمكنك غمر قدميك بسهولة، وتصبح التركيبة أكثر قوة؛ إذا أضفت لها بيكربونات الصوديوم، ولكن لأصحاب الحساسية؛ عليهم الحذر من وضعها.



2- وصفة عجينة سميكة : الـ"ألوفيرا مع خل التفاح والجزر". ضعي الثلاثة في خلاط وامزجيهم جيدا؛ حتى يصبحوا عجينة سميكة.



ضعي العجينة على قدميك لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء البارد بعد ذلك.