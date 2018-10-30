Microsoft تكشف عن أسطورة جديدة لمدمني الألعاب.. صور

قررت شركة Microsoft، إجراء التجارب النهائية، قبل طرح جهاز جديد، بمثابة "أسطورة" لعاشقي الألعاب حول العالم، خاصةً من يقضون معظم أوقاتهم يلعبون على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية.



وتعتمد فكرة الجهاز، على الذراع المخصصة لأجهزة Xbox بالضبط، ولكن يمكن تفكيكها لأجزاء، حيث يتم تثبيتها على شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي، ليتحول بالكامل إلى ذراع تحكم غاية فى السهولة.



ويتم شحن الذراع بواسطة منصة شحن، ومن ثم استخدامها من جديد لممارسة أجمل الألعاب الشهيرة التى تتطلب ذراعا خاصا؛ للتغلب على صعوبة التحكم من خلال شاشة اللمس التقليدية.