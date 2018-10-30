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منوعات

سكرتيرة وزير بريطاني تجلس على ركبتي نائب بمجلس العموم.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
سببت السكرتيرة الأولى لوزارة الخزانة البريطانية، ليز تروس، في واقعة طريفة، وربما غير مسبوقة في مجلس العموم البريطاني "البرلمان"؛ حينما فشلت في العثور على مقعد، أثناء انطلاق جلسة استماع لوزير الخزانة، فيليب هاموند، التي تحدث فيها عن خطة المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وخلال الجلسة، دخلت "تروس" وهي تحاول العثور على مقعد لكي تجلس عليه؛ إلا أنها فشلت نتيجة الازدحام الشديد، وهو ما جعلها تحاول عدة مرات، إلى أن انتهى بها المطاف للجلوس على ركبة أحد النواب؛ ليدخل نواب البرلمان في نوبة ضحك شديدة.

وعلى الفور قالت تروس لـ"النواب" مازحة: "على الأقل تعلمت الفروسية"، لتستمر نوبة ضحك الجميع دون توقف، بما فيهم هاموند، ورئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

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