5 خدع للحفاظ على صابون الأطباق من الانتهاء وغسل كمية أكبر من الأواني

تقع أغلب السيدات في العديد من المشاكل؛ بسبب استهلاك أو انتهاء صابون غسل الأطباق والأواني سريعا؛ فهو يحتاج إلى ميزانية خاصة، ويعتبر من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.



وإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات؛ فيمكنك الاعتتماد على 5 خدع، تحافظين من خلالها الحفاظ على صابون الأطباق، والتي توضحها خبيرة الاقتصاد المنزلى شوشو محمد.



1- الخل

وضع كمية من الخل على صابون الأطباق، يجعل أطباقك تصبح نظيفة بسرعة، وسيوفر عليكِ كمية كبيرة من الصابون.



2- الماء

يمكنك أيضًا استخدام الماء عبر وضع كمية ماء ممثالة لكمية الصابون داخل العبوة، وإفراغ الباقي في عبوة أخرى، وبالتالي ستحصلين على ضعف كمية الصابون.



3- الفوهات الضيقة

يمكنك إفراغ صابون الأطباق الخاص بك في إحدى الزجاجات ذات الفوهات الضيقة، والتي ستجعلك توفرين جزءا كبيرا من الصابون المُهدر.



4- تنظيف الأطباق بالماء أولًا

لتقليل استخدامك لصابون الأطباق؛ يجب أن تقومي بشطف الأطباق بالماء أولا، ثم استخدام الصابون لتنظيفها، وبالتالي لن تجدي أي صعوبة في الحفاظ على الصابون.



5- ملء الحوض بالماء والصابون

واحدة من الخدع البسيطة أيضًا تعتمد على ملء الحوض بالماء، وإضافة مقدار من الصابون إليه، ثم وضع الأطباق به وتنظيفها.