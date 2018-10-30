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ثقافة

فرقة ابن عربي تشدو لأول مرة بدار الأوبرا المصرية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
طارق موسى
أَسَرَت الفرقة المغربية ابن عربى، قلوب جمهورها المصري، بمزيج ساحر من السماع الصوفي؛ خلال أولى حفلاتها الغنائية على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وأخذت الفرقة الصوفية الأٌقدم فى العالم العربى الحضور فى رحلة لملكوت الابتهالات بتوليفة سماعية من أبرز قصائدها، مثل "سلبت ليلى مني العقل" و"أفنانى ذا الحب" و"عرفت الهوى" و"قالوا أتنسى الذى تهوى"، مع مفاجأتها الحضور ممن ملأوا المسرح المكشوف بالكامل واضطرت الفرقة لإضافة أكثر من 300 كرسي زيادة، قبل موعد الحفل، بالعرض اللايف الأول لمقتطفات من ألبومها الغنائي الجديد"العاشق والمعشوق"، والذى تنشغل حاليًا بتصوير 3 كليبات من أغانيه خلال تواجدها فى مصر.

وأتت هذه الإطلالة المنتظرة للفرقة المغربية فى المحطة قبل الأخيرة من محطات جولتها الغنائية الجديدة فى مصر، والتى تعيدها إلى جمهورها المصري بعد غياب دام 3 سنوات عن آخر زياراتها، وافتتحتها الخميس الماضى بحفلها الأول على مسرح الساقية، وتضع مسك الختام على جولتها الخميس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، وعبرت عن اشتيقاها لمصر باختيارها اسمًا لجولتها الفنية "ليالى القرب والوصال"، كما تأتي بالتزامن مع احتفال ابن عربي بمرور 30 سنة على بداية رحلتها الغنائية.
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