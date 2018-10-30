الكويت عن تفجير تونس: على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لوأد الإرهاب

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية وسط العاصمة تونس، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين.



وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية- فى بيان صحفى - عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للحادث، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب بكافه أشكاله ومنطلقاته.



وجدد المصدر دعوته للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده؛ لوأد هذه الظاهرة المهددة لحياة البشرية والمقوضة لاستقرار العالم، مؤكدا وقوف الكويت الى جانب تونس في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.