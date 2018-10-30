ترامب يعلن رأيه في ترشح هيلاري كلينتون أمامه بانتخابات 2020

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه في احتمالية ترشح هيلاري كلينتون- سيدة البيت الأبيض السابقة، ووزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.



وقال الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء: "أنا أحب هيلاري كلينتون، وسأكون سعيدًا إذا ترشحت أمامي في الانتخابات".



وتابع: "لا أعتقد أني سأعترض على أي شخص فكر في الترشح أمامي، سيكون هذا جيدا".