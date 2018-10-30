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أخبار العالم

ترامب يعلن رأيه في ترشح هيلاري كلينتون أمامه بانتخابات 2020

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:24 ص
ترامب وكلينتون
ترامب وكلينتون
أحمد قاسم
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه في احتمالية ترشح هيلاري كلينتون- سيدة البيت الأبيض السابقة، ووزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء: "أنا أحب هيلاري كلينتون، وسأكون سعيدًا إذا ترشحت أمامي في الانتخابات".

وتابع: "لا أعتقد أني سأعترض على أي شخص فكر في الترشح أمامي، سيكون هذا جيدا".
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