لتوفير أنبوبة البوتجاز.. 6 حيل تجعل الطعام ينضج سريعا

بعد ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز؛ تبحث الكثير من ربات البيوت عن التوفير فى الغاز ومصاريف المنزل لذلك جمعنا لها أفضل 6 حيل يمكن من خلالها تسوية الطعام سريعا والتوفير فى إستهلاك أنبوبة البوتجاز .



قدم موقع «brightside»، قائمة بمجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها لتقليل الوقت، الذي نقضيه في المطبخ وجعل الطعام ينضج بشكل أسرع.



- الماء الدافئ لسلق الخضراوات..

فبدلا من استخدام ماء الصنبور العادي، يمكنك توفير عدد من الدقائق عبر سلق الخضروات باستخدام الماء الدافئ.



استخدام بيكنج صودا لعمل البصل المكرمل..

بعض الأشخاص يحبون استخدام البصل المكرمل في الوجبات التي يحضرونها، إلا أن تجهيزه يحتاج لوقت طويل، ولكن مع استخدام صودا الخبز سنوفر أكثر من نصف الوقت.



تجميد اللحم قبل تقطيعه..

إذا كنتم ترغبون في الحصول على شرائح لحم رفيعة، يمكنكم تجميد اللحم أولا ثم استخدام سكين حاد لتقطيعه، وبالتالي ستكون عملية التحكم في سُمك الشريحة أسهل.



استخدام بقايا الطعام..

يمكن الاحتفاظ ببقايا الطعام من اللحوم والخضراوات والدجاج في الثلاجة، واستخدامها بعد عدة أيام في صنع طبق جديد.



نقع المكرونة..

لكي لا تأخذ المكرونة وقتا طويلا في عملية السلق؛ يمكن نقعها في الماء لعدة ساعات قبل وضعها في الماء الدافئ.



وضع الجُبن في درجة حرارة الغرفة:

إذا وضعنا الجبن البارميزان في درجة حرارة الغرفة؛ فإنه يذوب سريعًا.