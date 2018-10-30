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مرأة

النصائح الـ10 لتنظيف الملابس الشتوية بعد التخزين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:34 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة انتهاء فصل الصيف؛ تشعر الكثير من السيدات أن على عاتقها مهمة صعبة، وهى غسل الملابس الشتوية بعد التخزين.

ولتنفيذ هذه المهمة التي تراها السيدات، شاقة؛ جمعنا لك عدة نصائح تضمن لك غسلا آمنًا لتلك الملابس وخاصة الصوفية وفقا لموقع "marthastewart"، وهي كالتالي:

- استخدمي شامبو الشعر العادي أو الشامبو المخصص للصوف، لغسل الأصواف.
- من الطرق الأكثر أمانًا، هي الغسل اليدوي للأصواف، في ماء فاتر.
- يغمر الصوف في الماء المخلوط بالشامبو ويحرك داخل الطبق أو البانيو لـ30 ثانية، ثم ينقع فيه لمدة نصف ساعة.
- لا يعصر الصوف أبدا.
- يفرغ الماء المتسخ ويستبدل بآخر نظيف للشطف.
- لا يجفف الصوف أبدا في المجفف.
- وبدلا عن ذلك ضعي قطعة الملابس الصوفية فوق فوطة، ولفيها ثم اضغطي عليها، وكرري العملية بفوطة نظيفة.
- لا تنشر أو تعلق الصوف أبدًا ليجف.
- بدلا من النشر، استخدم المنشر الداخلي في وضع القطعة كاملة على المنشر غير معلقة.
- يعاد الغسل مرتين كل موسم، ولا يفضل غسل الأصواف أكثر من ذلك.

ولإزالة البقع والتجعدات من الصوف، يحبذ اتباع الآتي:

- لا تستعملي المكواة أبدا مع الصوف، وبدلًا من ذلك يمكن استعمال البخار في إزالة التجعدات التي تحدث به.
- أما عن إزالة البقع: لا تستخدمي أبدا فرشاة لتنظيف الصوف، وبدلا عنها استعن بالشامبو المعتاد ضعي كمية أكبر على المنطقة المتسخة واتركيها لفترة قبل غسلها.
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