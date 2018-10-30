زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة نيو بليموث في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء.



ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية القوية.



وقال مركز المسح الجيولوجى الأمريكي، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن مركز الزلزال، وقع في المدينة على عمق 207 كيلومتر.