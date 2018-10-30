ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيوزيلندا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة نيو بليموث في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية القوية.

وقال مركز المسح الجيولوجى الأمريكي، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن مركز الزلزال، وقع في المدينة على عمق 207 كيلومتر.
loading...

ترشيحاتنا

بعد الارتفاع غير المسبوق في سعرها.. الزراعة تؤكد انفراجة أزمة البطاطس 20 نوفمبر.. ونواب: سعر الكيلو يصل 6 جنيهات.. ومطالب بملاحقة محتكرى السلعة

وزارة التعليم تلاحق ملك الكيمياء وأسطورة الفيزياء.. فيديو

الأهلي يبدي تخوفه من طاقم تحكيم النهائي الإفريقي

ترامب يعد ضربة اقتصادية جديدة للصين

الخولي عن رحيل التوأم: النادي المصري لن يقف على أحد

شاهد.. ابنة شريف منير بإطلالة طبيعية على إنستجرام

منتخب الشباب يخوض وديتين بمشاركة 3 محترفين

الخولي: مصدوم من تصرفات التوأم مع المصري.. فيديو

حكم صلاة من نسي قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة.. فيديو

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا نعلم مكان هروبه

الجرام مقابل 20 مليون جنيه.. سر الهوس بـ الزئبق الأحمر وعلاقته بالجن

كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟